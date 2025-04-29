Воина-освободителя из Серпухова разместили на транспортных картах «Стрелка»

В преддверии 80-летия Великой Победы «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта Московской области сделали специальный выпуск эксклюзивных транспортных карт «Стрелка», на которых запечатлен памятник Воину-освободителю из Серпухова. К юбилею Победы было выпущено более 19 тысяч лимитированных транспортных карт, украшенных изображениями мемориальных комплексов и памятников воинской славы, расположенных в разных уголках Подмосковья.

Среди этих знаковых мест особое место занимает серпуховский памятник Воину-освободителю, возвышающийся на Соборной горе.

Серпуховский монумент, созданный скульптором Евгением Вучетичем в 1954 году, имеет уникальную историю. Он послужил прототипом для знаменитого памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, который стал одним из самых узнаваемых символов победы над фашизмом. На карте «Стрелка» изображен бронзовый солдат с ребенком на руках и мечом Гавриила Псковского.

После реставрации, проведенной в 2009 году, серпуховский монумент стал центральным элементом мемориального комплекса с Вечным огнем на Соборной горе.

Уже с 28 апреля лимитированные карты «Стрелка» с изображением Воина-освободителя из Серпухова доступны для приобретения в кассах Центральной пригородной пассажирской компании на серпуховском вокзале. Эти карты действительны для оплаты проезда на пригородных маршрутах, за исключением Московских центральных диаметров и льготных абонементов.