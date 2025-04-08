Военный комиссариат в Ногинске отметил 107-ю годовщину со дня образования

Торжественное мероприятие, посвященное 107-й годовщине со дня образования военного комиссариата, состоялось в Ногинске, в центре культуры имени Калиниченко. На праздник пришли сотрудники, ветераны, почетные граждане Богородского округа, депутаты, военнослужащие, кадеты.

Заместитель главы Богородского округа, участник боевых действий, полковник Сергей Пастухов отметил благодарственными письмами и грамотами отличившихся в профессиональной деятельности сотрудников.

С праздником коллег поздравил военный комиссар Богородского округа, городских округов Электросталь и Черноголовка Михаил Борисов. Он отметил, что военкомат на протяжении всех лет являлся одним из лучших в Московской области, и это — результат работы команды.

Творческий подарок — выступление — подготовил концертный ансамбль военно-транспортной авиации Вооруженных сил России «Серебряные крылья».