Военный комиссариат в Ногинске отметил 107-ю годовщину со дня образования
Торжественное мероприятие, посвященное 107-й годовщине со дня образования военного комиссариата, состоялось в Ногинске, в центре культуры имени Калиниченко. На праздник пришли сотрудники, ветераны, почетные граждане Богородского округа, депутаты, военнослужащие, кадеты.
Заместитель главы Богородского округа, участник боевых действий, полковник Сергей Пастухов отметил благодарственными письмами и грамотами отличившихся в профессиональной деятельности сотрудников.
С праздником коллег поздравил военный комиссар Богородского округа, городских округов Электросталь и Черноголовка Михаил Борисов. Он отметил, что военкомат на протяжении всех лет являлся одним из лучших в Московской области, и это — результат работы команды.
Творческий подарок — выступление — подготовил концертный ансамбль военно-транспортной авиации Вооруженных сил России «Серебряные крылья».