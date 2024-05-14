Военные следователи Балашихинского гарнизона вычислили более 20 уклонистов | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 20:39 Военные следователи Балашихинского гарнизона вычислили более 20 уклонистов Источник 360.ru: сотрудники ВСО СК и МВД Подмосковья выявили более 20 уклонистов РИА «Новости»

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Более 20 уклонистов от исполнения обязанностей по воинскому учету выявили в Подмосковье в мае текущего года, сообщил источник 360.ru. Проверку проводили военные следователи ВСО СК России по Балашихинскому гарнизону совместно с сотрудниками МВД и военного комиссариата.

Правоохранители устроили проверку в Балашихе, Щелкове, Лосино-Петровском и поселке Фрязево. В результате на воинский учет поставили 10 человек, четырех привлекли к административной ответственности. Еще семерых мужчин, недавно получивших российские паспорта, направили на прохождение срочной службы.

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Источник 360.ru отметил, что ведомства планируют и дальше проводить подобные проверки. С начала весенней призывной кампании военные следователи проверили более 700 человек.