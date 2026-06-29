Военные прокуроры провели прием бойцов СВО в госпитале в Солнечногорске
В 1586-м военном клиническом госпитале Министерства обороны России состоялся личный прием военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. На встрече также присутствовали члены их семей.
Прием в филиале №2 в Солнечногорске провели первый заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения Сергей Триполев и военный прокурор 98-й военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов.
Во время встречи все желающие могли обратиться с вопросами, связанными с предоставлением мер социальной поддержки, оформлением льгот, а также получением федеральных и региональных выплат, предусмотренных для военнослужащих и их семей.
По каждому обращению участникам приема предоставили необходимые разъяснения.
Кроме того, по вопросам, требующим дополнительного рассмотрения и прокурорского реагирования, организовали проверочные мероприятия.