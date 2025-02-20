Военнослужащих по контракту поздравили с Днем защитника Отечества в Балашихе

В пункте отбора на военную службу по контракту в Подмосковье прошло праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества. На нем присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, Герои России Сергей Лысюк и Иван Клещерев, а также военные и сотрудники пункта.

«Сегодня мы говорим спасибо всем тем, кто посвятил себя этой профессии, дал воинскую клятву служить родине. И всем тем, кто, не имея военного образования, но по духу и зову сердца, сегодня пошёл защищать свою страну для того, чтобы тот фундамент, те основы, которые заложены в нашей государственности, сохранить, отстоять и сберечь», — подчеркнул Брынцалов.

Он также отметил важность подвига ветеранов Великой Отечественной войны и подчеркнул, что современные бойцы уверенно идут в бой, зная, за что сражаются. Затем он вручил почетные грамоты инструкторам и сотрудникам пункта.

«Для нас большая честь и гордость, что пункт отбора на военную службу по контракту находится здесь, на территории нашего городского округа. И, конечно, сегодня, прежде всего, хочу поздравить ребят, кто сегодня приехал к нам, не только из Московской области, но и других регионов нашей страны», — добавил Юров.

Сергей Лысюк пожелал военным, находящимся в зоне боевых действий, мудрых решений и минимальных потерь. Он также поблагодарил Игоря Брынцалова за поддержку военных и вручил ему награду. Иван Клещерев сказал напутственные слова контрактникам, а в конце мероприятия для гостей выступили артисты ДК «Кучино».