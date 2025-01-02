Военнослужащие РВСН вручили детям подарки в рамках «Елки желаний» во Власихе

Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) присоединились к благотворительной акции «Елка желаний» в преддверии Нового года. Они вручили детям подарки в главном гарнизоне РВСН, расположенном в подмосковной Власихе.

Командующий генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители присоединились к акции. Так, в рамках ежегодного мероприятия военнослужащие исполнили мечты более 800 детей по всей стране.

Артисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда», вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручили подарки от имени военных. Для детей подготовили театрализованное представление, которое добавило праздника в атмосферу акции.

Кроме того, Дед Мороз организовал поздравления для воспитанников подшефных детских домов, находящихся в ракетных соединениях.