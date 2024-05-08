Военнослужащие Балашихи примут участие в параде Победы в Москве | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:31 Военнослужащие Балашихи примут участие в параде Победы в Москве Фото: ИА Большая Балашиха

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Военнослужащие дивизии имени Дзержинского в Балашихе примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Бойцы проводят репетиции и готовятся к выезду в столицу.

Готовность парадного расчета проверил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Яшин.

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«Проинспектировал подготовку и могу с уверенностью сказать, что оцениваю ее на отлично. Воины-дзержинцы воодушевлены, ждут с нетерпением 9 мая, чтобы показать свое мастерство», — сказал Яшин.

После репетиции и проверки он вручил военнослужащим ведомственные награды.

Также ранее стало известно, что акция «Бессмертный» полк пройдет в Балашихе 9 мая в формате онлайн. Очное проведение отменили организаторы из соображений безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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