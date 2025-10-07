Военно-спортивный праздник прошел на аэродроме Волосово в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В Чехове на территории Московского городского аэроклуба ДОСААФ России прошло торжественное мероприятие, посвященное 104-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Каприна. В числе участников были представители ветеранских и молодежных организаций, курсанты, сотрудники ДОСААФ и родственники героя.

С приветственным словом выступил директор Департамента авиации ДОСААФ генерал-майор Сергей Румянцев. Он подчеркнул, что выдающиеся заслуги и морально-волевые качества Дмитрия Каприна продолжают служить примером для воспитания будущих защитников Родины.

Главным событием праздника стали первые парашютные прыжки курсантов Тверского суворовского военного училища в рамках программы «Суворовский десант» — совместного проекта Министерства обороны Российской Федерации и ДОСААФ России. В нем участвуют воспитанники шести училищ из разных регионов страны.