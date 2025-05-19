Военно-спортивный квест «Зарница» прошел в Воскресенске

Ежегодные соревнования уже в восьмой раз провели в парке «Новлянская Ривьера». В квесте участвовали восемь команд, представлявших учебные заведения и общественные организации муниципалитета.

Мероприятие организовал молодежный центр «Олимпиец». Заместитель директора Евгения Савельева рассказала, что в течение двух часов ребята преодолевали 10 этапов, демонстрируя интеллектуальные способности и смекалку, физическую силу и выносливость, командный дух и взаимопомощь. После напряженной борьбы участников ожидал горячий обед с солдатской кашей, ароматным чаем и вкусными пирожками, чтобы восстановить силы после нелегких испытаний.

Победителем соревнований стала команда «Огнеборцы» из Воскресенского колледжа, на втором месте — курсанты военно-патриотического клуба «Шторм», а замкнула тройку призером команда «Феникс» из средней школы № 3. Все участники квеста получили заслуженные награды и памятные подарки.