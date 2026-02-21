Военно-спортивные соревнования прошли для студентов в Люберцах

Около 50 студентов Техникума экономики и права городского округа Люберцы приняли участие в соревнованиях «Гвардейская машина», приуроченных к 23 февраля. Мероприятие состоялось 20 февраля.

Участники состязались в «шапочных боях», беге в мешках и перетягивании каната. Особый интерес вызвала эстафета по оказанию первой медицинской помощи на время, где команды продемонстрировали умение быстро реагировать в нестандартной ситуации и работать слаженно. Также для студентов провели интеллектуальную викторину на знание истории Великой Отечественной войны.

Ветераны специальной военной операции, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что такие соревнования учат работать в команде и помогают понять, что значит быть настоящим защитником Родины.

По итогам всех испытаний победу одержала команда «Олимпийцы», получившая главный кубок. Все участники были награждены памятными призами, а каждая команда — дипломами.