Военно-спортивная гонка прошла в Королеве

В минувшие выходные на стадионе «Вымпел» в Королеве прошла уникальная военно-спортивная гонка под названием «Легенда». Мероприятие объединило восемь команд, которые продемонстрировали высокое качество спортивной подготовки, взаимовыручку и несгибаемую волю к победе.

Каждая команда прошла сложную полосу препятствий, состоящую из нескольких этапов, где пришлось показать уровень физической подготовки, скорость реакции и умение действовать сообща.

Участники преодолевали водные преграды, бегали с тяжелым снаряжением, ползком пробирались через искусственно созданные препятствия, стреляли по мишеням и демонстрировали тактическое мышление в условиях ограниченного времени.

По итогам напряженной борьбы первое место заняла команда «Бродяги», которая поразила судей своим профессионализмом, скоростью выполнения заданий и безупречной координацией действий. Серебро досталось семейной команде «100Пудофф», доказавшей, что семейный союз может быть не только источником тепла и поддержки, но и мощной движущей силой в спорте.

Бронзу взяла команда «Север», представленная сотрудниками Росгвардии. Эти ребята показали, что их профессиональные навыки и дисциплина находятся на высочайшем уровне, а также зарядили всех присутствующих своей энергией и целеустремленностью.