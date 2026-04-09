Военно-полевой выход для молодежи провели в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск 8 апреля состоялся очередной военно-полевой выход в рамках учебного курса «Путь Патриота». В практических занятиях на местности приняли участие юнармейцы и воспитанники военно-патриотического клуба «Единство».

Участники отрабатывали навыки тактической медицины, в том числе правила наложения жгутов и турникетов, оказание самопомощи и эвакуацию раненых. Особое внимание уделили тактической подготовке: ведению обороны, выбору позиций и обустройству временных укрытий.

«Путь Патриота» реализуется на базе Молодежного центра «Подсолнух». Занятия проходят на регулярной основе: теоретическая часть — два раза в неделю в помещении центра, полевые выходы — два раза в месяц на местности.

«Знания, которые ребята получают на военно-полевом выходе, являются подготовкой к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, мы их готовим к военно-патриотическим играм, таким, как „Зарница 2.0“, которая стартует 25 апреля», — отметила начальник отдела патриотического воспитания Молодежного центра «Подсолнух» Светлана Ловцева.

Присоединиться к занятиям могут учащиеся школ, активисты «Движения Первых», «Волонтеры Подмосковья» и все заинтересованные жители округа от 10 до 35 лет, предоставив справки о состоянии здоровья.

