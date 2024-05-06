Военно-патриотическому объединению «Виктория» в Солнечногорске исполнилось 5 лет | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 20:16 Военно-патриотическому объединению «Виктория» в Солнечногорске исполнилось 5 лет ВПО «Виктория» отметило 5-летие в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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В честь дня рождения военно-патриотического объединения «Виктория» в Солнечногорске на базе школы № 4 прошел форум «Отечество 2024». Организаторами мероприятия выступили молодежный центр «Возрождение» и военно-патриотическое объединение «Виктория».

Воспитанники военно-патриотического объединения провели для гостей мероприятия мастер-классы по разборке и сборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, оказанию первой помощи пострадавшим, а также рассказали про альпинизм, туризм, радиационно-биологическую и химическую защиту.

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«На сегодняшний день в солнечногорском объединении состоят более 40 ребят от 12 до 19 лет. Личный состав является постоянным участником общеокружных мероприятий, а также проводит патриотические мастер-классы, акции и военизированные игры для учащихся образовательных учреждений», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Также в рамках форума прошла концертная программа и награждение лучших воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на Всероссийских соревнованиях по стрельбе.

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