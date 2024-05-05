Соревнования по стрельбе на Кубок губернатора в Подмосковье: участники, номинации, отзывы | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 18:52 «Готовы защищать Родину». Всероссийские соревнования по стрельбе прошли в Подмосковье Воробьев побывал на соревнованиях по стрельбе на Кубок губернатора Подмосковья Антон Чернов

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В парке «Патриот» в Одинцовском городском округе впервые прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области. На них присутствовал глава региона Андрей Воробьев.

«Сегодняшнее соревнование — это, безусловно, соревнование мастеров. Но, мне кажется, самое главное, что все, кто участвует тут, — одного духа, одного склада характера: здесь собрались и молодые ребята, и опытные ветераны, которые всегда готовы защищать Родину. Мне было очень приятно наблюдать за соревнованиями, где все происходит через преодоление, мастерство, самоотдачу. Большая честь здесь присутствовать. Только вперед! И победы всем нам», — произнес губернатор.

Антон Чернов

Особые навыки

Состязания прошли с 1 по 5 мая в многофункциональном огневом центре имени легендарного оружейного конструктора Михаила Калашникова. Андрей Воробьев акцентировал внимание на том, что в турнире участвовали «очень уважаемые подразделения», у каждого из которых — своя история, свои легендарные командиры.

Соревновались 32 команды от ведомств, среди которых Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСО, ФСИН, а также гражданские коллективы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Дагестана. Команды разбивались по четыре человека. Стрельба велась как днем, так и ночью — из снайперский винтовок, пулеметов, карабинов, пистолетов. Упражнений, кстати, было больше, чем на чемпионате мира по практической стрельбе — 31 против 30.

Антон Чернов

Финальные стрельбы состоялись 5 мая, победителям вручили кубки. Награды разыгрывались в восьми категориях. Например, в категории «Снайперы» требовалось поражать мишени на расстоянии до 1500 метров, в категории «Пулеметчики/автоматчики» требовалось не только развить скорость и попасть в цель, но и уметь оказать первую медпомощь в экстремальных ситуациях. Номинация «Самый точный» предназначалась в основном для штурмовиков, прекрасно владеющих длинноствольным и короткоствольным оружием в ближнем бою. Были также номинации «Самый быстрый», «Самый подготовленный», «Дуэль», «Супердуэль», в каждой определялись по три победителя из числа военнослужащих и три — из гражданских.

Спонтанная идея

Губернатор наградил победителей и призеров в номинации «Общекомандный зачет». Лучшими в военном и гражданском зачетах стали команды Управления «А» ЦСН ФСБ России. Как отметил победитель соревнований в военном зачете из команды «А1», несмотря на постоянную подготовку, победить было непросто — «все участники сильные, подразделения достойные».

Антон Чернов

Директор соревнований Ярослав Малышенко рассказал, что идея их проведения пришла спонтанно, и ведущие подразделения страны с удовольствием ее поддержали.

«Мы неоднократно ездили на подобные состязания в разные регионы и задумались: а почему в Московском регионе редко проводится мероприятия такого плана? И вот решили организовать», — пояснил он.

Малышенко выразил надежду на то, что Кубок Губернатора Московской области станет регулярным и его география будет расширяться. По его мнению, это важно в том числе для участников СВО.

Практической стрельбой в Подмосковье занимаются более 1,2 тысячи человек. Специализированные клубы работают в Балашихе, Дзержинском, Дубне, Серпухове, Одинцове. В прошлом году команда региона взяла восемь медалей на чемпионате России. В 2024 году в Московской области состоится 13 соревнований по практической стрельбе.