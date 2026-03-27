Военно-патриотический турнир «Щелковский рубеж» прошел в Подмосковье

Более 200 школьников и воспитанников военно-патриотических клубов «Щелковский рубеж» поборолись за кубок ветерана СВО Виктора Дядюры. Они соревновались в пяти дисциплинах: строевой выучке, тактической медицине, сборке и разборке автомата Калашникова, тесте Купера, а также заданиях на интеллект.

Среди судей были участники специальной военной операции, в том числе Герой России космонавт Евгений Тарелкин, кавалеры ордена Мужества и других наград. Их участие придало соревнованиям особый статус: участники демонстрировали свои навыки тем, кто не понаслышке знает их цену.

Директор Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Наталья Нестерова заявила, что современным школьникам есть на кого равняться и что опыт бойцов может стать для них прекрасным ориентиром.

«Учитесь у них стойкости, любите свою страну так же крепко и всегда стремитесь быть достойными их подвигов. Помните, что именно от вашей дисциплины и ответственности сегодня зависит будущее нашей великой России», — добавила она.