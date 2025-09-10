Военно-патриотический спортивный фестиваль пройдет в Балашихе

13 сентября на территории спортивного комплекса «Метеор» имени Елены Донской состоится военно-патриотический спортивный фестиваль, посвященный памяти военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении служебно-боевых задач. Мероприятие приурочено ко Дню города Балашиха, жителей и гостей округа ждет насыщенная и интересная программа.

Гости фестиваля смогут принять участие в спортивных состязаниях, где проверят свою силу, ловкость, скорость и тактические навыки. Для всех любителей военно-исторической тематики будет подготовлена реконструкция боевых действий, а также выставка образцов современного вооружения и военной техники.

Зрителей ждут выступления музыкальных коллективов, которые создадут праздничную атмосферу и поддержат дух мероприятия. Особое внимание организаторы уделили и гастрономической составляющей — все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни и познакомиться с традиционной пищей защитников Отечества.

Военно-патриотический спортивный фестиваль начнется в 12:00 и будет проходить в открытом формате с бесплатным входом. Мероприятие рассчитано на посетителей всех возрастов, что делает его отличной возможностью для семейного отдыха и воспитания патриотизма у молодого поколения.