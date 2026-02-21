Военно-патриотический конкурс завершился в Котельниках

В городском округе Котельники подвели итоги ежегодного конкурса «Готов служить России!», который проводится с 2001 года. Участники прошли несколько этапов, включая стрельбу, лыжную гонку, сдачу норм ГТО и финальные испытания.

На первом этапе школьники демонстрировали меткость в стрельбе из пневматической винтовки, затем преодолевали дистанцию 2,8 километра на лыжах и сдавали комплекс нормативов ГТО. В финале участникам предстояло показать навыки оказания первой помощи, строевой подготовки, разборки и сборки автомата, умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также представить творческие номера с военно-патриотическими песнями.

Учащийся школы № 2 Даниил поделился впечатлениями: «Готовиться было не особо сложно. У нас хорошие учителя, которые нам помогали. Спокойно готовились. Настроение боевое». Дмитрий из школы № 3 добавил: «От финального этапа жду — думаю, мы выступим красиво и будут хорошие эмоции».

Оценивало задания жюри, в которое вошли действующие военные, ветераны СВО и сотрудники правоохранительных органов. Наставник команды школы № 3, ветеран СВО Михаил Федосов отметил: «Для них это не пустое мероприятие. […] Рассказываем о вещах, связанных с духом и настроем. Иногда дух гораздо важнее, чем выправка».

«Хорошая, достойная традиция. Конкурс объединяет самых достойных, целеустремленных, сильных ребят. Благодарю организаторов и руководство школ. Ждем побед. Вперед», — поздравил участников глава округа Михаил Соболев.

Победу в финале одержала команда школы № 1. Все участники получили личные номинации и общекомандные награды.