Военно-патриотический конкурс прошел в Котельниках

В городском округе Котельники дали старт ежегодному конкурсу «Готов служить России!». В стрелковом тире школы № 1 учащиеся городских общеобразовательных учреждений соревновались в стрельбе из пневматических винтовок в лично-командном зачете — это первый этап многолетнего патриотического проекта.

Конкурс реализуется с 2001 года. В программе — не только спортивные дисциплины, но и основы военной службы: строевая подготовка, разборка и сборка автомата, исполнение военно-патриотических песен, а также знания в области медицины. Каждая команда состоит из десяти старшеклассников, все баллы суммируются и идут в общий зачет этапа.

Впереди участников ждет второй этап соревнований — сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».