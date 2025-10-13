Военно-патриотический клуб «Звезда» в Раменском отметил 10-летие

Раменскому военно-патриотическому клубу «Звезда» исполнилось 10 лет. Торжественное мероприятие прошло в КДЦ «Дементьевский» с участием представителей администрации, депутатов и ветеранов боевых действий.

В рамках мероприятия руководитель клуба Александр Колтунов подвел итоги десятилетней работы и поделился планами дальнейшего развития организации. Почетные гости поздравили участников клуба с юбилейной датой и поблагодарили за труд.

Также представители ветеранов боевых действий отметили значимость деятельности ВПК «Звезда» в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Александр Колтунов правильно воспитывает подрастающее поколение, вкладывая в ребят любовь к Родине, чувство долга и ответственности, а также навыки выживания и физической подготовки. Этот труд достоин уважения, потому что способствует формированию гражданской ответственности и осознанного отношения к нашей великой стране», — подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.

Центральным моментом праздника стало выступление Ларисы Васильевны Романовой, вдовы генерал-полковника, именем которого назван клуб. Она вручила благодарственные письма активистам организации.