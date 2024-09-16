Военно-патриотический фестиваль прошел ко Дню города в Балашихе

Военно-патриотический спортивный фестиваль «Наследники Побед!» провели в Балашихе на площади спортивного комплекса «Метеор». Его посвятили воинам, которые не вернулись с полей сражений.

Председатель Совета ветеранов подразделений специального назначения, генерал-майор Михаил Меликов и муниципальный депутат Евгений Николаев стали гостями фестиваля. Мероприятие также посетили ученики кадетских классов, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, спортсмены и жители Балашихи.

«Решили в рамках празднования Дня города организовать такое событие — и памятный фестиваль, и праздник. Детей много, пусть посмотрят и прикоснутся к нашей истории, славе, традициям и нашей победе, что-то покажут и сами», — рассказал Михаил Меликов.

Организаторы подготовили насыщенную программу: соревнования по разным видам единоборств, показательные выступления спортивных клубов, лазертаг, сборка и разбор автомата, дартс. Ансамбль «Взвод» ОДОН имени Дзержинского организовал концерт. Гостям рассказали про снайперские движения и историю Великой Отечественной войны, показали выполнение нормативов военно-прикладных видов спорта, а также провели игры по мини-футболу. Витязи Средневековья продемонстрировали историческую реконструкцию боев.

Около 500 человек посетили фестиваль «Наследники Побед!». Мероприятие стало новым форматом проведения турнира по рукопашному бою, посвященному Герою России Алексею Ситникову.

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