Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в парке «Лукоморье» в Химках
В парке «Лукоморье» микрорайона Сходня для юных химчан провели патриотическую игру «Зарница». Мероприятие посвятили женщине-снайперу, Герою Советского Союза – Людмиле Павличенко. Перед началом интерактива жителям рассказали о ее жизни и военном подвиге.
Горожанам показали документальный фильм, посвященный легендарной снайперше. Он отразил силу духа и мужество Людмилы Павличенко, которая доказала, что храбрость и отвага не зависят от пола.
«Людмила Павличенко стала символом для целого поколения женщин, которые в годы Великой Отечественной войны проявили невероятную стойкость и решимость. Мы должны помнить о таких великих личностях и передавать эту память новым поколениям», – сказал Сергей Малиновский.
Во второй части мероприятия прошла игра «Зарница». Юным участникам выдали цветные путеводители и объяснили правила прохождения этапов.
Важность проведения подобных мероприятий подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.
«Несмотря на прохладную погоду, важно проводить время на свежем воздухе. В рамках программы “Успех V единстве поколений” в Химках регулярно проходят мероприятия, которые объединяют жителей, помогают узнать историю страны и принять участие в познавательных и командных активностях», – подчеркнул Мирзонов.
Программа патриотического воспитания «Успех V единстве поколений» продолжает работу в Химках. В её рамках в округе проходят лекции, культурные встречи, спортивные соревнования и другие события. Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что такая работа направлена на объединение горожан вокруг ключевых ценностей – любви к России и родному городу, а также уважения к отечественному наследию.