Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в парке «Лукоморье» в Химках

В парке «Лукоморье» микрорайона Сходня для юных химчан провели патриотическую игру «Зарница». Мероприятие посвятили женщине-снайперу, Герою Советского Союза – Людмиле Павличенко. Перед началом интерактива жителям рассказали о ее жизни и военном подвиге.

Горожанам показали документальный фильм, посвященный легендарной снайперше. Он отразил силу духа и мужество Людмилы Павличенко, которая доказала, что храбрость и отвага не зависят от пола.

«Людмила Павличенко стала символом для целого поколения женщин, которые в годы Великой Отечественной войны проявили невероятную стойкость и решимость. Мы должны помнить о таких великих личностях и передавать эту память новым поколениям», – сказал Сергей Малиновский.

Во второй части мероприятия прошла игра «Зарница». Юным участникам выдали цветные путеводители и объяснили правила прохождения этапов.