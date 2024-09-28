Военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» стартовала в Подмосковье

Приуроченные к 83-й годовщине подвига народа в Битве за Москву мероприятия стартовали в Подольске. Для участия в соревнованиях собрались члены юнармейских и военно-патриотических отрядов не только из Подмосковья, но и из других регионов России — всего 120 команд, включая представителей Луганской Народной Республики.

Это мероприятие проводится в Подмосковье уже в седьмой раз и в этом году впервые приобрело статус всероссийского. Кроме того, военно-патриотическая игра носит имя ветерана Великой Отечественной войны Марии Михайловны Рохлиной, отмечающей сегодня свой 100-летний юбилей.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поздравила Марию Михайловну. Она передала поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, выразив благодарность ветерану за участие и пожелав ей здоровья и благополучия.

Мария Михайловна, прошедшая всю войну и служившая санинструктором в 287-м стрелковом полку 95-й Полтавской дивизии, поддержала молодое поколение, призвав девушек сохранить достоинство и любовь к родине.

Каждая команда состоит из семи девушек в возрасте от 14 до 17 лет и одного руководителя. Участниц ждут испытания в спортивном ориентировании, тактической стрельбе, марше и смотре строя и песни.

Заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Екатерина Чижикова отметила, что русские женщины способны выполнять любые роли и являются опорой для своих близких и страны. Она подчеркнула, что игра «Девушки в погонах» стала всероссийской, и заверила участниц в поддержке со стороны Главного штаба и всего общества.