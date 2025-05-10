Военно-патриотическая эстафета прошла в Мытищах

Инструкторы центра физической культуры и спорта организовали для школьников из сельских районов городского округа Мытищи военно-патриотическую эстафету. Участники смогли проверить свои силы в условиях, максимально приближенных к боевым.
Стадион спортивного комплекса «Марфино» на несколько часов превратился в настоящий военный полигон.
Программа соревнований держала зрителей в напряжении и включала стрельбу из трех видов оружия, метание учебной гранаты, преодоление полосы препятствий и спасение «раненого» товарища. Все это сопровождалось громкими взрывами и дымовой завесой.
Старшеклассники Марфинской школы продемонстрировали отличную физическую подготовку, умение работать в команде, быстро принимать решения и действовать слаженно. Такие мероприятия становятся не только интересным опытом, но и важным этапом в становлении молодого поколения настоящими гражданами своей страны.
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