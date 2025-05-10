Военно-патриотическая эстафета прошла в Мытищах

Инструкторы центра физической культуры и спорта организовали для школьников из сельских районов городского округа Мытищи военно-патриотическую эстафету. Участники смогли проверить свои силы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Стадион спортивного комплекса «Марфино» на несколько часов превратился в настоящий военный полигон.

Программа соревнований держала зрителей в напряжении и включала стрельбу из трех видов оружия, метание учебной гранаты, преодоление полосы препятствий и спасение «раненого» товарища. Все это сопровождалось громкими взрывами и дымовой завесой.