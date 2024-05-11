Военно-исторический фестиваль «Огненная дуга» прошел в Ступине | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 19:26 Военно-исторический фестиваль «Огненная дуга» прошел в Ступине Антон Селянин

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Военно-исторический фестиваль «Огненная дуга» состоялся в Ступине. В его рамках провели реконструкцию боя на поле около Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря. Событие приурочено к 79-й годовщине Великой Победы.

Гости фестиваля смогли вживую увидеть ход Грацско-Амштеттинской наступательной операции. Она осуществлялась с 15 апреля по 9 мая 1945 года. Задача заключалась в уничтожении группы армии «Юг».

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В ходе сражений войска Советского Союза освободили часть Австрийских территорий. За Великую Отечественную войну эта операция стала одной из самых бескровных по уровню среднесуточных потерь.

Погрузиться в историю жители Ступина и гости городского округа приезжают уже несколько лет. Для любителей военной истории преградами не становятся ни расстояния, ни погодные условия.

«Сегодня наш первый зритель приехал из Калининграда», — поделилась исполнительный директор совета общественной организации военно-исторического мемориального комплекса «Победа» Елена Сурикова.

Антон Селянин Антон Селянин Антон Селянин Антон Селянин Антон Селянин Антон Селянин

В рамках мероприятия 29 клубов военно-исторической реконструкции из девяти регионов России представили более 100 человек. В фестивале задействованы свыше 10 единиц массогабаритных макетов военной.

Посетители могли приобрести сувенирную продукцию, перекусить, принять участие в мастер-классах, посетить выставку военно-исторической техники и детские аттракционы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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