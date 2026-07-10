Военно-исторический фестиваль «Молодинская битва» пройдет в Чехове 25 июля

Международный военно‑исторический фестиваль «Молодинская битва» состоится в Чехове 25 июля. Мероприятие посвящено сражению 1572 года. Ежегодно площадку площадью 30 гектаров посещают свыше 50 тысяч человек. Гостей ждет сочетание исторической реконструкции и современной концертной программы.

Центральным событием фестиваля станет театрализованная реконструкция Молодинской битвы. В ней задействуют более 500 реконструкторов и русское передвижное полевое укрепление «Гуляй‑город». Параллельно на территории развернется ярмарка, заработает главная концертная сцена и фудкорт. В меню — традиционные русские блюда, а также чайные и кофейные напитки.

Посетителям предложат бесплатные экскурсии от станции «Молоди» до площадки фестиваля, турниры по историческому фехтованию и стрельбе из лука, исторический квест, кулачный бой и народные игры для всей семьи.На интерактивных площадках разместят лагеря порядка 40 военно‑исторических клубов, будут работать мастер‑классы, аттракционы и зоны народных игр. Отдельным блоком станут исторические чтения и экскурсии по лагерю клубов.

На сцене выступят творческие коллективы «Культурно‑творческой дирекции м. о. Чехов», хор Давидовой пустыни «Держава», исполнители в жанрах электро‑фолк, фолк‑рок и инди‑поп, а также проект Zventa Sventana. Хедлайнером фестиваля заявлен Сергей Галанин и рок‑группа «СерьГа».

Фестиваль состоится в селе Молоди 25 июля 2026 года, начало — в 10:00. Для удобства гостей организуют бесплатный трансфер.