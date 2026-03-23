Военная прокуратура помогла бойцу СВО получить выплату за ранение

Военная прокуратура гарнизона восстановила участника спецоперации в правах. Из-за позднего внесения сведений в специальную учетную базу ему не предоставили положенную выплату.

За полученное ранение бойцу полагалась поддержка в виде трех миллионов рублей. Однако из-за несвоевременного внесения сведений в специальную учетную базу выплату не предоставили.

После вмешательства военного прокурора нарушение устранили. Учетную информацию обновили, а деньги перечислили военнослужащему в полном объеме.

Ранее военная пркуратура помогла участникам СВО получить документы. В правах восстановили около 400 человек.