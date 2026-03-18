Военная прокуратура помогла участникам СВО получить документы

Военная прокуратура помогла участникам специальной военной операции получить удостоверения ветеранов боевых действий. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Девяносто восьмая военная прокуратура гарнизона выступила в защиту нарушенных прав военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях», — отметили в пресс-службе.

Из-за задержки в рассмотрении документов более 400 участникам СВО не выдавали документы.

После вмешательства военной прокуратуры права бойцов восстановили. Удостоверения оформили и выдали им на руки.

Права участников боевых действий активно защищает 98-я военная прокуратура гарнизона. Сотрудники ведомства следят за соблюдением их социальных гарантий, обеспечивая своевременные выплаты и качественное медицинское обслуживание.

Ранее в Госдуме предложили ввести единый стандарт для ветеранов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что несправедливо, когда бойцы в областном центре и отдаленных населенных пунктах получают разные льготы и социальную поддержку.