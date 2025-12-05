Военная прокуратура Подмосковья восстановила права отца погибшего участника СВО

Отец погибшего участника специальной военной операции обратился за помощью в 98-ю военную прокуратуру гарнизона. Он сообщил, что ему не выдали удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий.

В ходе проверки установили, что областной военкомат не выдал документ семье вовремя. В результате военному комиссару вынесли представление. После его рассмотрения права заявителя полностью восстановили, оформили удостоверение и выдали на руки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что участники СВО и их близкие могут получить консультации по мерам поддержки и оформлению документов в каждом МФЦ региона.