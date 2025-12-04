Участники СВО получают в Подмосковье ряд региональных льгот. Им также оказывают юридическую и психологическую помощь, содействие при трудоустройстве и дают возможность проходить реабилитацию в передовых медцентрах. Получить ответы на все возникающие вопросы бойцы могут дистанционно, а также в офисах МФЦ. О том, как выстроена эта система, губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Для помощи бойцам спецоперации создали фонд «Защитники Отечества». В современном офисе в Красногорске для военнослужащих и их семей проводят консультации по вопросам получения поддержки, выплат и оформления документов. Однако узнать всю необходимую информацию о льготах, выплатах можно и в МФЦ.

«Мы развернули представительство в каждом МФЦ, где человек может прийти и получить ответы на все интересующие вопросы. Раньше ты должен был это делать, приезжая в Красногорск, а сегодня — в каждом МФЦ», — напомнил Андрей Воробьев.

Бойцы проходят реабилитацию в трех медицинских центрах. Представители регионального правительства постоянно находятся на связи и оказывают всю необходимую поддержку.

«Мы стараемся быть на контакте и с ребятами, которые вернулись, и с ребятами, которые находятся в госпиталях в Московской области, потому что часто они — жители Подмосковья. Но даже если это житель другого региона, там, где нужна помощь, мы стараемся ее оказать», — добавил губернатор.