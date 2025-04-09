Военкомат в Солнечногорске отметил 107-летие

Торжественное поздравление с 107-й годовщиной образования военного комиссариата состоялось в Солнечногорске. Сотрудников отметили благодарственными письмами и грамотами.

Коллектив военного комиссариата поздравили заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков, депутат Александр Поляков, руководители и члены местного отделения «Боевого Братства» Андрей Воробьев, Сергей Иванов, Семен Сергеев и Геннадий Головин.

В ходе торжественного мероприятия гости отметили высокий профессионализм сотрудников военного комиссариата, вручив им благодарственные письма от главы округа, почетные грамоты Совета депутатов, благодарности от «Боевого Братства» и цветы. Также было организовано сладкое чаепитие для всех присутствующих.

«В честь годовщины состоялось торжественное награждение, на котором мы отметили достижения и вклад каждого из сотрудников в дело защиты нашей Родины. Награды получили как опытные ветераны, так и молодые специалисты, которые с гордостью несут службу и продолжают традиции своих предшественников», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Сотрудников поблагодарили за совместные усилия в решении важных задач, таких как патриотическое воспитание молодежи и увековечение памяти героев.