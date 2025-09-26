Водозаборный узел в поселке Калинина модернизировали в Люберцах

Работа по улучшению качества питьевой воды продолжается в городском округе. После реконструкции ВЗУ в поселке Калинина результаты смогли оценить свыше 17 тысяч жителей.

Водозаборный узел в поселке Калинина модернизировали в рамках программы «Чистая вода». Там установили современную систему очистки, заменили насосное оборудование и демонтировали старую водонапорную башню. В результате качественной питьевой водой обеспечено более 17 тысяч жителей.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что также запланировано обновление водозаборных узлов № 1 и № 3 в Дзержинском. В городе будут реконструированы канализационный коллектор и очистные сооружения.

«Кроме того, будет выполнена реконструкция ВЗУ „Звездочка“ в Мотякове, водовода в Октябрьском, насосной станции в Томилине. Капитально отремонтируем порядка шести километров сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщил руководитель муниципалитета.

Реализация всех этих мероприятий позволит улучшить качество воды для более 270 тысяч жителей.