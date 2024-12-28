Водозаборный узел реконструировали в поселке Калинина

В поселке Калинина в Люберцах заработал новый водозаборный узел. Он будет обслуживать порядка 17 тысяч человек, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Новый ВЗУ появился возле дома №44Б. Работы по реконструкции провели по федеральному проекту «Чистая вода», а также госпрограмме по развитию инженерной инфраструктуры.

Объект построили 50 лет назад. На нем заменили все насосное оборудование, установили современные фильтры и системы обратного осмоса, а также отремонтировали резервуар чистой воды и частично перестроили само здание.

Это позволило увеличить объем подачи воды с пяти тысяч до 7,5 тысячи кубометров в сутки. Изменения почувствовали 17 тысяч жителей.