Водозаборный узел модернизировали в городском поселении Горки Ленинские

В Горках Ленинских завершили трехлетнюю реконструкцию водозаборного узла № 8. Мощность обновленного объекта составляет 1920 кубометров воды в сутки, что позволит закрывать потребности более 10 тысяч жителей.

Реконструкция объекта, начавшаяся в 2023 году, позволила значительно повысить надежность водоснабжения. В ходе работ были капитально отремонтированы две действующие артезианские скважины, пробурена новая, обновлены инженерные сети, отремонтированы и построены здания технологического назначения. Также было установлено современное оборудование для многоступенчатой очистки и обеззараживания воды.

«Этот объект напрямую влияет на повседневную жизнь тысяч людей. Стабильное водоснабжение — это основа комфорта и безопасности, и сегодня система стала надежнее. Данный водозаборный узел начал работу в 1980 году, и сегодня после реконструкции оснащен современным оборудованием. Теперь система готова бесперебойно снабжать водой дома, детские сады, школы и учреждения культуры», — отметил глава округа Станислав Каторов.

К обновленному узлу подключены 34 многоквартирных дома, два детских сада, музей-заповедник «Горки Ленинские», а также жилые дома частного сектора. Объект также обеспечивает резерв воды для нужд пожаротушения. В рамках государственной программы до 2030 года на территории Ленинского округа планируется строительство и модернизация других объектов водоснабжения и канализации.