Водозаборный узел и насосную станцию модернизировали в Подольске

«Водоканал» Подольска завершил модернизацию систем управления на водозаборном узле «Львовская» и повысительной насосной станции «Кузнечики № 3». В них заменили шкафы управления, контроллеры, модемы, датчики давления и уровнемеры, обновили вентиляционные системы частотных преобразователей.

В зоне ответственности подразделения находятся 326 объектов и более 3, 5 тысячи единиц оборудования, включая шкафы управления, датчики, системы связи, компьютеры и серверы. В рамках производственной необходимости установлены новые панели телемеханики, продолжается оснащение скважин современными уровнемерами. На базе предприятия внедрена система контроля и управления доступом.

Работы уже выполнены на 13 объектах городского округа, еще на трех монтаж завершится после поступления оборудования. Особое внимание уделено объектам с повышенными рисками.