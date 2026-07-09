Водопроводные сети обновят в Балашихе

Масштабные работы пройдут в в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». В результате около 200 тысяч человек получат стабильное водоснабжение, а системы жизнеобеспечения станут надежнее.

Свыше 7,5 километров изношенных водопроводных и канализационных труб заменили в Железнодорожном за последние годы. Это заметно повысило надежность систем водоснабжения и водоотведения.

«Надежное водоснабжение — базовая потребность каждого дома и каждой семьи. Именно поэтому поддержание и модернизация водопроводных сетей — одна из важнейших задач», — отметил глава округа Сергей Юров.

Сейчас реализуют четвертый и пятый этапы проекта. В Павлине и Кучине прокладывают систему холодного водоснабжения диаметром 300 миллиметров: на текущий момент смонтировано более одного километра нового трубопровода и обустроено 13 водопроводных колодцев. В Салтыковке обновление охватывает улицы Добролюбова, Садовую, Глазунова и Разинское шоссе — здесь уложено уже 1,5 километра трубопровода такого же диаметра.

Для капитального ремонта сетей применяют бестраншейный метод разрушения старых труб — это решение позволяет сократить сроки строительно‑монтажных работ и минимизировать неудобства для жителей.