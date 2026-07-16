Водопровод отремонтировали по инновационной технологии в Люберцах
Трубу под железнодорожными путями восстановили без вскрытия грунта и остановки движения. Специалисты применили технологию «ролл-даун» — новую трубу протянули прямо внутрь старой.
Участок длиной 240 метров проходит на глубине 15 метров под железной дорогой, поэтому выбрали бестраншейный метод. Технология «ролл-даун» позволяет сжать пластиковую трубу, протолкнуть ее внутрь старой, а затем восстановить исходный диаметр.
Генеральный директор «Люберецкого водоканала» Евгений Клейнбурд пояснил, что старая труба служила уже 45 лет и могла прослужить еще год или два, но надежность превыше всего, поэтому приняли решение о реконструкции.
«Сложность работ — в расположении участка: труба длиной 240 метров проходит под железнодорожными путями на глубине 15 метров. Именно поэтому выбрали бестраншейный метод», — отметил он.
Перед запуском систему опрессуют, хлорируют и дважды промоют — весь процесс займет около двух суток. Жители во время работ не останутся без воды: система водоснабжения кольцевая, подача идет по резервным направлениям.