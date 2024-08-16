Водонапорную башню в Мытищах признали культурным наследием Подмосковья

Фото: Медиасток.рф

Охранное обязательство объекта культурного наследия утвердили для водонапорной башни на железнодорожной станции Мытищи. Главное управление культурного наследия Московской области поручило собственнику объекта сохранить и восстановить объект.

Водонапорную башню на улице Колонцова в Мытищах построили в конце XIX века. Ее возвели по проекту архитекторов Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица. В наши дни это сооружение привлекает внимание прибывающих на железнодорожную станцию Мытищи своим краснокирпичным фасадом. Больше она не используется по назначению, но находится в хорошем состоянии. Так, внутри сохранились оригинальные резервуары для воды.

Теперь для собственника установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия.

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