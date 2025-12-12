Водолазы «Мособлпожспаса» сдали квалификационный экзамен

На базе специализированного поисково-спасательного отряда № 1 в Одинцове состоялось выездное заседание водолазной квалификационной комиссии противопожарно-спасательной службы. Специалисты проверили готовность сотрудников, которые выполняют водолазные работы, к выполнению своих задач.

Заместитель начальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс рассказал, что водолазы «Мособлпожспаса» занимаются поиском и подъемом утонувших людей, затонувшего транспорта и маломерных судов. Они также обследуют водоемы в местах массового отдыха, помогают правоохранительным органам при расследовании преступлений, совершенных на воде, и обеспечивают безопасность мероприятий в Московской области.

Галяс также напомнил, что по требованиям межотраслевых правил ежегодно проводится проверка теоретических знаний и практических навыков водолазов. Она необходима для допуска сотрудников к погружениям, а также к руководству и обеспечению таких работ.

Во время проверки специалисты отвечали на вопросы по теории водолазного дела и выполняли практические задания: погружались на глубину до 12 метров и решали под водой специальные задачи. В этот раз водолазы отрабатывали устранение утечки, возникшей из-за разрыва трубы, накладывая специальный пластырь. По итогам экзамена 56 специалистов успешно подтвердили свою квалификацию и получили допуск к дальнейшей работе.