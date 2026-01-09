Водоканалы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности

На фоне мощных снегопадов водоканалы Подмосковья и профильные муниципальные службы перевели в режим повышенной готовности. Министр жилищно-коммунального хозяйства области Кирилл Григорьев распорядился мобилизировать силы и средства для проактивного реагирования на техинциденты, сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с непогодой аварийные бригады и спецтехника работают в круглосуточном режиме. Для обеспечения бесперебойных дежурств уже подготовили запасы горюче-смазочных материалов и запчастей.

Работники убирают снег с подъездных путей и территорий, прилегающих к водозаборным узлам, канализационным насосным станциям и очистным сооружениям.

Расчистка проводится в том числе у отдаленных объектов, которые работают в автоматическом режиме без постоянного персонала. Мониторингом нарушений в работе сетей занимаются оперативные дежурные ЖКХ-Центра, они будут оперативно информировать жителей о ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион накрыл циклон «Фрэнсис», поэтому начались сильные снегопады, метели и гололедица. Несмотря на снежный шторм, общественный транспорт работает в обычном режиме.