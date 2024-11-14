Все фонтаны Подольска подготовили к зиме

Работы по консервации восьми фонтанов на зиму завершились в Подольске. Сооружения снова включат весной будущего года.

Жители и гости городского округа до середины весны могли любоваться фонтанами у дворца культуры «Октябрь», на бульваре имени Евгения Карелова, в сквере Поколений, на бульваре Юности и улице Кирова, а также около домов культуры «Машиностроитель» и «Молодежный»

Специалисты предприятия «Водоканал» провели комплекс технических мероприятий — слили воду из фонтанов, установили заглушки, демонтировали насадки, шаровые краны и светильники, промыли части, а также продули трубопроводы и прочистили заборные решетки.

Фонтан «Первый бал Наташи Ростовой» на зиму укрыли специальными конструкциями, которые защитят элементы декора и сложные коммуникации от морозов.

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