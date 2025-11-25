Водоемы Ленинского округа поучаствуют в голосовании за расчистку в 2026 году

На портале «Добродел» началось народное голосование в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер», в котором представлены четыре водоема из Ленинского городского округа. С 10 ноября по 10 декабря 2025 года жители могут выбрать объекты для расчистки в 2026 году.

В списке для голосования от Ленинского округа представлены Нижний Ащеринский, Таболовский, Коробовский и Верхний Картинский пруды. Результаты голосования жителей станут основой для составления списка водоемов, подлежащих санитарной очистке в следующем году.

«Количество жителей, участвующих в выборе объектов для программы „100 прудов и озер“, с каждым годом увеличивается. Каждый имеет возможность оставить свой голос и таким образом непосредственно повлиять на выбор водоема, нуждающегося в улучшении экологического состояния. Ваше мнение поможет преобразить любимые места отдыха в нашем округе, сделав их еще более комфортными», — отметила заместитель главы городского округа Виктория Морозова.