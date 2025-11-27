Водный сад «Северные пруды» начали благоустраивать в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде приступили к реализации проекта Водного сада «Северные пруды». Работы идут на площади около двух гектаров.

Строители прокладывают дорожно-тропиночную сеть, оборудуют прогулочные маршруты, детскую и спортивную зоны, устанавливают современное освещение, озеленяют территорию и монтируют камеры.

Территорию уже проверили глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, профильные специалисты и представители компании-подрядчика.

«Всегда получается, что по проекту есть какие-то недоработки. Пройдясь по территории, мы их выявили. Сейчас будем их решать», — прокомментировала Оксана Ероханова.

Параллельно планируют очистку пруда и восстановление ручьев. Новое пространство станет продолжением пешеходной зоны «Дружба поколений». Работы планируют завершить к концу 2026 года.