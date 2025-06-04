Водителям в Красногорске напомнили правила перевозки детей в автомобиле

Сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Красногорск проводят регулярные рейды по контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей. Цель профилактических мероприятий — предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием юных пассажиров.

В ходе проверок инспекторы не только следят за использованием детских автокресел, но и проводят разъяснительную работу с водителями, рассказывая, как правильно выбрать, установить и использовать специальные удерживающие устройства.

Особое внимание уделяется и маленьким пассажирам: им сотрудники Госавтоинспекции вручают световозвращающие браслеты, которые делают пешеходов более заметными в темное время суток и при плохой видимости, повышая безопасность на дорогах.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и ответственными, особенно при перевозке детей. Соблюдение правил и использование детских удерживающих устройств — залог сохранения жизни и здоровья юных пассажиров.