Водителям Павловского Посада напомнили об опасности вождения в нетрезвом виде

Сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд, направленный на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в Павловском Посаде. В рамках рейда инспекторы дорожно-патрульной службы использовали метод «массовой проверки».

Суть этого подхода заключается в проверке максимального количества водителей на определенном участке дороги за короткий промежуток времени. Для этого автоинспекторы останавливают автомобили в специально обозначенных коридорах, используя сигнальные конусы, и визуально оценивают состояние каждого водителя.

За время проведения мероприятия нарушений не было выявлено. Водителям, у которых не наблюдалось признаков опьянения, проводились профилактические беседы, а также им вручались тематические листовки, информирующие о последствиях управления в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Поэтому сотрудники призывают всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.