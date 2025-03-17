Водителям и пешеходам в Воскресенске напомнили правила движения в жилых зонах

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие во дворах Воскресенска. Они напомнили участникам дорожного движения о правилах, которые действуют в жилых зонах.

Акция прошла в густонаселенных жилых комплексах муниципалитета. Волонтеры и автоинспекторы напоминали жителям, почему важно использовать световозвращающие элементы. Особенно это необходимо делать для собственной безопасности в темное время суток и при плохой погоде, когда пешеходов может быть плохо видно на дорогах.

Также на дверных ручках припаркованных авто сотрудники ГИБДД разместили специализированные таблички. В них содержатся рекомендации для всех участников дорожного движения.

Все участники акции получили световозвращатели.

Ранее мы рассказывали о том, что водителям напомнили о важности использования ремней безопасности в Воскресенске.