Водителям напомнили о важности использования ремней безопасности в Воскресенске

Областной социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь» стартовал в Воскресенске. В течение почти целого месяца водителям и пассажирам будут напоминать о необходимости использования ремней безопасности.

Мероприятие пройдет с 17 марта по 13 апреля. По данным сотрудников ГИБДД, во многих дорожно-транспортных происшествиях, в которых водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности, участники погибали или получали особо тяжелые травмы.

При этом многие пострадавшие не осознают важности использования ремней при поездках. Именно поэтому в Подмосковье решили провести подобную акцию.

Отметим, что в рамках раунда в Воскресенске каждую неделю будут проводить профилактические мероприятия. В их рамках сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать использование водителями и пассажирами ремней безопасности. Также будут вести разъяснительную работу как со взрослыми, так и с детьми.