Водители «Мострансавто» поборются за звание лучших на международном конкурсе

Сотрудники Мострансавто будут представлять Московскую область на XXVIII Международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов. Событие запланировано на 21 мая в автобусном парке СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в Санкт-Петербурге.

За звание лучших поборются водители из разных регионов России и зарубежных стран. От Мострансавто в конкурсе примут участие Алексей Бараников из МАП № 1 города Люберцы, Дмитрий Шаров из МАП № 11 города Балашиха и Артем Быстриков из МАП № 8 города Химки. Все они уже имеют опыт участия в профессиональных конкурсах и не раз становились призерами отраслевых соревнований.

Конкурс включает теоретические и практические испытания. Водителям предстоит подтвердить знание правил дорожного движения, а затем продемонстрировать мастерство управления автобусом на специальной трассе. В этом году водители Мострансавто будут выступать на автобусах большого и особо большого класса, а также впервые — на электробусах.

Практическая часть включает прохождение различных элементов, таких как «круг», «бокс», «стоянка» и другие. Некоторые задания выполняются задним ходом, поэтому важны не только скорость, но и точность прохождения дистанции.

Итоги конкурса подведут 23 мая на Манежной площади Санкт-Петербурга. Для водителей такие соревнования — это возможность не только показать профессиональный уровень, но и обменяться опытом с коллегами со всей страны.