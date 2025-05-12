Водители из Подольска проехали по городам-героям в ходе патриотической акции

Пятеро представителей Общероссийской общественной организации «Водители России» из Подольска совершили автопробег с патриотической акцией по городам-героям страны в рамках ежегодной акции памяти «Водители Победы». Мероприятие направлено на сохранение памяти о великом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Участники акции проехали на бензовозах, украшенных флагами, по городам-героям — Москве, Санкт-Петербургу и Волгограду. Вместе с представителями молодежной организации «Российские студенческие отряды» они возложили венки к мемориалам.
Команда «Водители России» инициировала сбор информации о водителях-фронтовиках среди граждан России для создания памятного архива, посвященного тысячам шоферов, внесших значительный вклад в Победу 1945 года. Собранные материалы были размещены на автомобилях участников акции. В проекте приняли участие транспортные компании, общественные организации, автошколы и активные граждане страны.
Зеленский придумал новое условие участия в переговорах с Россией в Стамбуле
Почти 800 поврежденных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года
Суд продлил меру пресечения комику Останину
«За нами дело не станет». В Думе рассказали о допмерах по защите от нападения собак
Автомотопробег к 80-летию Победы прошел в Чехове
Трамп исключил Израиль из сделок на Ближнем Востоке из-за действий Нетаньяху
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте