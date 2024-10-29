Водители фур подали 2 тысячи заявок на передвижение по МКАД в Подмосковье

Минтранс Подмосковья получил около двух тысяч онлайн-заявлений на право передвижения большегрузов по МКАД с начала года. Всего ведомство выдало более 1,3 тысячи разрешений.

Как рассказали в министерстве, для передвижения по МКАД водители грузовиков могут оформить долгосрочный пропуск на год или разовый на пять дней. При этом машина должна быть не ниже второго экологического класса.

С пропуском в грузовиках можно перевозить лекарства, продукты и иные грузы.

Оформить разрешение можно на «Госуслугах».

В ведомстве добавили, что министерство регулярно оптимизирует и упрощает получение госуслуг. Сокращается перечень необходимых документов, а также сроки оформления документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.