Водителей такси проверили во время рейда по воинскому учету в Чехове

В Чехове провели очередное профилактическое мероприятие по выявлению граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет и нелегально находящихся на территории России. Сотрудники Следственного комитета, полиции, военного комиссариата и администрации муниципалитета проверили 40 таксистов.

«По результатам проверки выявили двух граждан, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет», — рассказал старший следователь-криминалист военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Чеховскому гарнизону Артем Ковалев.

Он также отметил, что подобные мероприятия по контролю за соблюдением требований воинского учета будут проводить на территории муниципального округа Чехов регулярно.

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